Slowenien befürchtet Protektionismus in Österreich

Wirtschaftskammer kritisiert "merkwürdige" Anforderungen für ausländische Firmen

Ljubljana/Wien – Slowenien betrachtet das österreichische Gesetz gegen Sozialdumping, das seit 1. Jänner in Kraft ist, als Einmischung in die Rechte slowenischer Unternehmer. Einige Unternehmer bereiten bereits eine Klage gegen Österreich vor. Die rechtskonservative Oppositionspartei SDS setzte kürzlich sogar eine Sondersitzung des Parlaments zu dem Thema durch.

Slowenische Handwerker sollten verschreckt werden, meint der SDS-Abgeordnete Franc Breznik. Österreich wolle "ein Monopol" in der Logistikbranche in Mitteleuropa gewinnen und andere verdrängen. Bereits am 19. Dezember haben slowenische EU-Abgeordnete eine Anfrage an die EU-Kommission gestellt, in der sie Österreich vorwerfen, mit zweierlei Maß zu messen.

SDS pocht auf EU-Prinzipien

"Wir bekämpfen alle protektionistischen Maßnahmen, die in jüngster Zeit immer öfter auftauchen", sagt SDS-Sprecher Peter Šuhel zum STANDARD. "Es geht nicht nur darum, slowenische Arbeiter zu schützen, sondern die fundamentalen Prinzipien, auf denen die EU gegründet wurde." Deshalb habe man nun eine weitere Anfrage an die EU-Kommission gestellt.

Diskutiert wird in Slowenien auch der österreichische "Beschäftigungsbonus", der ebenfalls als diskriminierend betrachtet wird. Das Vorgehen gegen Sozialdumping dürfte allerdings stärkere Auswirkungen haben. In der slowenischen Transportbranche sind 18.000 Personen beschäftigt, sie erwirtschaftet 17 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Laut der Wirtschaftskammer in Ljubljana arbeiteten im Jahr 2015 8.600 Slowenen in Österreich, die meisten im Bausektor (47,2 Prozent).

Wirtschaftskammer kritisiert unklare Regelungen

Das neue Gesetz sei sehr strikt, die Finanzinspektoren würden mit aller Strenge vorgehen, und es sei schwierig, die Anforderungen zu erfüllen, etwa eine genaue Dokumentation in Transportunternehmen bereitzustellen, sagt Ines Čigoja von der Wirtschaftskammer zum STANDARD. "Außerdem sind die Regelungen unklar." Slowenische Unternehmer berichteten immer öfter von Schwierigkeiten in Österreich. Die bürokratischen Hemmnisse seien enorm, es gebe merkwürdige Anforderungen, die offenbar direkt gegen ausländische Akteure gerichtet seien.

Aus Sicht der Wirtschaftskammer in Ljubljana ist die österreichische Forderung nach einer Garantie des Klienten im Baubereich sogar EU-rechtswidrig. Kritik gibt es von Unternehmerseite auch an den verpflichtenden Zahlungen in die österreichische Bauarbeiter-Urlaubs- und -Abfertigungskasse (BUAK). Besonders verärgert sei man aber darüber, dass Unternehmer bis zu 20.000 Euro Strafe zahlen müssen, wenn sie kein korrektes Ansuchen stellen, obwohl das fehlende Formular noch am selben Tag nachgereicht werde. In Slowenien verteidigte nur die Vereinigte Linke das österreichische Gesetz und argumentierte, dass nun ausgerechnet all jene in Slowenien dagegen sein würden, die Sozialdumping im eigenen Land gefördert hätten.

Politologe: Sozialdumping findet statt

Marko Lovec, Politologe an der Universität Ljubljana, meint, dass es in Slowenien durchaus ein Bewusstsein dafür gebe, dass slowenische Firmen in Österreich Lohndumping betreiben, so wie dasselbe für Unternehmen gilt, die aus Balkanstaaten kommen und in Slowenien die Preise unterbieten.

Lovec denkt, dass die Regierung nun wohl abwarten werde, wie sich die Dinge in der Praxis entwickeln. "Dass man sich nun zu Wort meldet, soll vor allem ein Signal an Österreich sein, nicht zu weit zu gehen." Unterstützt wird Slowenien in der Frage des österreichischen Anti-Sozialdumping-Gesetzes von den Visegrád-Staaten Polen, Ungarn, Slowakei und Tschechien, die gemeinsam einen Brief an die österreichische Regierung geschickt haben. (Adelheid Wölfl, 3.3.2017)