Eine dunkle Wolke hängt über Trumps Justizminister

Jeff Sessions, einer der ersten epublikanern von Rang, die ins Lager Donald Trumps überliefen, verheimlichte Kontakte zu Moskau

Kaum hat Donald Trump mit guten Stilnoten bei einer Rede vor dem Kongress punkten können, gerät eine der Schlüsselfiguren seines Kabinetts unter Druck. Justizminister Jeff Sessions ist in Erklärungsnot, weil er bei einer Anhörung im Senat verschwieg, dass er sich im Wahlkampf mit dem russischen Botschafter in Washington getroffen hat.

Sessions gehörte einst zu den ersten Republikanern von Rang, die ins Lager Donald Trumps überliefen und seitdem in seinem Beraterstab eine wichtige Rolle spielen. Dies nährt den Verdacht, er könnte sich mit Sergej Kisljak, dem ranghöchsten Diplomaten Russlands in Washington, in einem kritischen Moment über Wahlkampfinterna ausgetauscht haben. Laut Washington Post sprach er zweimal mit Kisljak, erst im Juli am Rande des republikanischen Wahlparteitags, dann im September in seinem Senatsbüro.

Vor zwei Monaten, beim Senatshearing, hatte er dies noch unterschlagen. Von seinem demokratischen Kollegen Al Franken nach Kontakten zwischen Emissären des Trump-Teams und der russischen Regierung gefragt, antwortete Sessions, dass er sich "solcher Aktivitäten" nicht bewusst sei: "Ich hatte keine Kommunikation mit den Russen."

Nun, da neue Fakten auf dem Tisch liegen, spricht Franken von einer "dunklen Wolke", die über der Administration hänge. Es gebe so viele offene Fragen, dass man eine unparteiische Untersuchung brauche, um der Sache auf den Grund zu gehen.

Pikanterie: Die "Russia Connection" wird ja bereits unter die Lupe genommen – in der Regie des Justizministers. Sessions, so fordert nun nicht nur die Opposition, sondern auch so mancher Parteifreund, müsse die Leitung der Untersuchung aus der Hand geben. An seine Stelle solle ein Sonderermittler treten. Nancy Pelosi, Fraktionschefin der Demokraten im Repräsentantenhaus, verlangt sogar den Rücktritt des Politikveteranen: Wer unter Eid lüge, müsse die Konsequenzen ziehen.

Verdacht seit Monaten

Seit Monaten steht der Verdacht im Raum, russische Hacker könnten im Auftrag der Regierung Wladimir Putins Cyberattacken gegen das Hauptquartier der US-Demokraten gestartet haben, um Hillary Clinton zu schaden. Amerikanische Geheimdienste halten das mittlerweile für erwiesen, während der Präsident zwar Cyberangriffe einräumt, aber von einer Manipulation der Wahl durch den Kreml nichts wissen will.

Über Kontakte zu Kisljak ist bereits Trumps erster Sicherheitsberater nach nur 24 Tagen im Amt gestolpert: Michael Flynn, so lautete damals die offizielle Begründung, habe nicht die Wahrheit gesagt, als er beteuerte, mit dem Botschafter nicht über Sanktionen geredet zu haben. Ist Sessions der Nächste, der verheimlichte Gespräche mit Kisljak mit seinem Rücktritt bezahlen muss? (Frank Herrmann aus Washington, 3.3.2017)