TV- und Radiotipps für Freitag, 3. März

"Z" und "Greenleaf", "Maximilian" und Prinz Eugen, "Das Literarische Quartett" und Norah Jones

BIOPIC

Z – The Beginning of Everything Christina Ricci ist in Z als Zelda Sayre Fitzgerald zu sehen. Sie gilt als Symbol für die Roaring Twenties, den extravaganten Stil der 1920er-Jahre. Die Schriftstellerin litt zunehmend unter dem ausschweifenden Lebenswandel ihres ebenfalls als Autor tätigen Mannes F. Scott Fitzgerald (dargestellt von Gavin Stenhouse).

Auf Amazon Prime

SODOM UND GOMORRA

Greenleaf Hinter der frommen Fassade der Megachurch "Greenleaf World Ministries" wuchern Skandale, Intrigen und Sünden. Familie Greenleaf betreibt die Riesenkirche im US-Bundesstaat Tennessee, an ihrer Spitze steht der charismatische wie manipulative Bischof James Greenleaf. Oprah Winfrey ist nicht nur in einer wiederkehrenden Rolle als Schwägerin des Bischofs zu sehen, sondern hat die hochgelobte Serie auch ausführend produziert (und ihr im eigenen Fernsehsender ein Zuhause gegeben).

Ab Freitag auf Netflix

18.30 MAGAZIN

Heute konkret Marvin Wolf berichtet von der Energiesparmesse in Wels. In Sparsamkeit übt man sich dort etwa mit einem speziellen Wohnmobil, bei Baustoffen, Beleuchtung und in Ernährungsfragen.

Bis 18.51, ORF 2

20.15 HISTORIENDRAMA

Maximilian. Das Spiel von Macht und Liebe (3/3) Maria (Christa Théret) und Maximilian (Jannis Niewöhner) sind aus strategischen Gründen verheiratet worden – doch wider Erwarten zieht die Liebe in die Zweckehe ein. Maximilian, nun Herzog von Burgund, muss schwierige Entscheidungen treffen. Dritter und letzter Teil des opulenten Historiendramas.

Bis 21.50, ORF 1

20.15 AUFGEKOCHT

Disturbia (USA 2007, D. J. Caruso) Dass D. J. Caruso kein Alfred Hitchcock ist, weiß er vermutlich selbst. In der Neuinterpretation von Das Fenster zum Hof hat nicht James Stewart ein gebrochenes Bein, sondern Shia LaBeouf eine elektronische Fußfessel und vermutet in seinem Nachbarn einen gesuchten Frauenmörder. Das ist zwar kein Hitchcock, aber ganz schön spannend.

Bis 22.20, ProSieben

20.15 ZEITREISE

Zurück in die Zukunft (Back to the Future, USA 1985, Robert Zemeckis) Eine Zeitmaschine katapultiert den Teenager Marty McFly (Michael J. Fox) in das Jahr 1955, wo sich ausgerechnet seine Mutter in ihn verliebt. Doch wenn seine Mutter nicht mit seinem Vater zusammenkommt, wird er nie geboren. Um zurück in die Zukunft zu gelangen, muss er seine Eltern verkuppeln. Legendärer Science-Fiction-Spaß.

Bis 22.35, RTL 2

21.00 MAGAZIN

Makro: E-Auto und dann? Schön langsam geht etwas weiter beim Elektroauto: BMW will heuer 100.000 davon verkaufen, VW will schon in vier Jahren 30 verschiedene Modelle anbieten und damit bis 2025 Weltmarktführer sein. Doch die bekannten Probleme bleiben bestehen: Wo lädt man sein E-Auto auf – und wo kommt der Strom dafür her? Auch die Herstellung der Akkus für die Autos der Zukunft stellt nicht zuletzt aufgrund ökologischer Konsequenzen eine Herausforderung dar. Moderation: Eva Schmidt.

Bis 21.30, 3sat

22.55 RATESPIEL

Was gibt es Neues? Das Rateteam stellt sich Oliver Baiers Fragen zum "Tag der alten Dinge". Es besteht aus: Gerold Rudle, Monica Weinzettl, Clemens Maria Schreiner, Rudi Roubinek und Günther Lainer.

Bis 23.30, ORF 1

22.50 DOKUMENTATION

Universum History: Prinz Eugen und das Osmanische Reich – mehr als nur Feinde Dank seines Geschicks als Feldherr erlebte Prinz Eugen einen unvergleichlichen Aufstieg: vom geschassten Prinzen, der in Lumpen in Wien ankam, zum Feldherren. Cornelius Obonya schlüpft in die Rolle von Frankreichs König Ludwig XIV.

Bis 0.20, ORF 2

23.00 BUCHBESPRECHUNG

Das Literarische Quartett Volker Weidermann, Christine Westermann und Thea Dorn diskutieren mit ihrem Gast, der Literaturkritikerin Elke Schmitter. Besprochen werden: 1) Statt etwas oder Der letzte Rank von Martin Walser. 2) I love Dick von Chris Kraus. 3) Ein wenig Leben von Hanya Yanagihara. 4) Der Lärm der Zeit von Julian Barnes.

Bis 23.45, ZDF

23.20 MAGAZIN

Baloise Session 2016: Norah Jones Mit ihrem Album Day Breaks kehrt die US-amerikanische Jazz- und Soulsängerin Norah Jones zum Klavier zurück. Das zeigt sie beim Konzert im Rahmen der Baloise Session 2016 in Basel.

Bis 0.35, Arte

1.00 THRILLER

Das Kartell (Clear and Present Danger, USA 1994, Philip Noyce) In der Verfilmung von Tom Clancys Roman rettet Harrison Ford die USA vor kolumbianischen Drogenbaronen und den eigenen Sicherheitskräften. Geschickt und gelassen zugleich verzahnt sich eine komplexe Handlung zu einem Traktat über politische Moral.

Bis 3.30, Puls 4