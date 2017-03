Quiz: Wie gut kennen Sie "The Legend of Zelda"?

Testen Sie ihr Wissen über Nintendos 30 Jahre alte, legendäre Spieleserie

30 Jahre und 18 Spiele – Nintendos "The Legend of Zelda"-Serie ist ein Fixstern am Firmament des Videospiel-Himmels. Kaum ein anderes Spiel sorgt bei Fans für ähnliche Jubelstürme, kaum ein Gamer ist noch nie mit dem grüngewandeten Helden Link in den Kampf gezogen, um Prinzessin Zelda aus den Fängen der dämonischen Bösewichter zu befreien.

Mit "Zelda: Breath of the Wild" hat die Serie frisches Leben eingehaucht bekommen. Im neuen Teil findet man ein Best of der Seriengeschichte: Goronen tummeln sich im Vulkan, die Gerudo in der Wüste und die Zora weilen in ihrem Flussreich. Hin und wieder dringt einem "Eponas Lied" oder "Die Hymne des Sturms" aus alten "Zelda"-Teilen ans Ohr und die offene Welt erinnert an den allerersten "Zelda"-Teil. Völlig allein muss man nun die Welt erkunden – ohne lästige Navi und ihr "Hey, Listen!" 30 Jahre und 18 Spiele – Wie sieht es mit Ihrem Wissen zur beliebten Spiele-Serie aus? (Kevin Recher, 4.3.2017)