Ashley Graham: "Mein Körper hat eine Aufgabe"

Model will Frauen zu mehr Selbstbewusstsein ermutigen

München – Ashley Graham (29), US-amerikanisches Model, will mit ihrem Körper anderen Frauen Mut machen. "Ich sehe mich nicht nur als Model, sondern auch als body activist", sagte Graham der Zeitschrift "myself". Früher habe auch sie Diäten ausprobiert, aber inzwischen wisse sie es besser: "Mein Körper hat eine Aufgabe – Frauen dazu zu ermutigen, stark und selbstbewusst zu sein."

"Ikone der Curvy-Bewegung"

Außerdem bekomme sie bestärkende Rückmeldungen von Frauen. "Wer hätte gedacht, dass meine Cellulite und Hüften so viel Einfluss haben? Manche Frauen erzählen mir: "Ich habe mich deinetwegen zum ersten Mal getraut, einen Bikini zu tragen!" Oder: "Ich lasse jetzt sogar beim Sex das Licht an!"" Im vergangenen Jahr war die aus dem US-Bundesstaat Nebraska stammende Graham im Bikini auf dem Titel der Zeitschrift "Sports Illustrated" abgebildet – und erregte damit viel Aufsehen. In der "myself" wird Graham "Ikone der Curvy-Bewegung" genannt. (APA, 2.3.2017)