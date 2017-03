EU-Kommission fordert raschere Abschiebungen

200 Millionen Euro werden für ein Maßnahmenpaket zur Verfügung gestellt

Die EU-Kommission hat am Donnerstag in Brüssel einen überarbeiteten Aktionsplan präsentiert, der die raschere und effizientere Abschiebung von Migranten zum Ziel hat, die kein Bleiberecht in einem EU-Land haben. Sie setzt damit den Auftrag um, den die 28 Staats- und Regierungschefs zuletzt beim EU-Gipfel auf Malta Anfang Februar vorgegeben haben.

Wie der zuständige Innenkommissar Dimitris Avramopoulos erklärte, gehe es darum, "die Rückkehrquoten deutlich zu erhöhen". Dazu sei es notwendig, die Abschiebehaft als Mittel konsequenter anzuwenden, aber auch die Rücknahmeübereinkommen mit jenen Staaten am Mittelmeer voranzutreiben, von denen der größte Teil der Migranten nach Europa gelangt. Die Kommission will rund 200 Millionen Euro zur Verfügung stellen, um die Mitgliedsländer bei deren Maßnahmen zu unterstützen.

Unterstützung für Drittstaaten

Ein Teil des Geldes soll für gemeinsame Rückführungs- und Wiedereingliederungshilfen verwendet werden. Auch sollen Drittstaaten wie Nigeria, Tunesien, Jordanien, Marokko oder Algerien unterstützt werden, wenn sie den Flüchtlingsstrom bremsen.

Avramopoulos bekräftigte, dass eine Verschärfung der Abschiebepraxis auch das Ziel der Abschreckung verfolge. Es soll ein Signal an die Migranten sein, "sich nicht auf die gefährliche irreguläre Reise nach Europa zu machen". Wie berichtet, wollen die EU-Staats- und Regierungschefs das Schleppergeschäft auf der zentralen Mittelmeerroute austrocknen, durch gemeinsame Maßnahmen mit Libyen.

Merkel in Ägypten

Der Innenkommissar widersprach Ideen, dass es dabei zur Einrichtung von "Konzentrationslagern" kommen könnte. Beim EU-Gipfel wurde überlegt, mit der Uno Auffanglager in jenen Staaten zu bauen, aus denen die meisten Migranten kommen, um dann dort die Asylverfahren abwickeln zu können. Laut Avramopoulos sei man aber bei weitem nicht so weit. Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel reiste in Sachen Rückführung extra nach Ägypten, um ein späteres Abkommen voranzutreiben.

Was das Programm der Umsiedelung von Asylwerbern in andere EU-Staaten betrifft, gibt es nur magere Fortschritte. Avramopoulos bestätigte, dass von geplant 160.000 Personen seit Mai 2015 erst 13.546 Flüchtlinge umgesiedelt wurden, 9610 aus Griechenland, 3936 aus Italien. (Thomas Mayer aus Brüssel, 2.3.2017)