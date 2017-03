Auch fünftes Damen-Gold an Norwegen

Björgen bei Staffelsieg zur 17. Goldmedaille – Silber an Schweden vor Finnland

Lahti – Norwegens Skilanglauf-Herren bleibt nur noch das 50-km-Rennen am Sonntag, um die erste WM ohne Einzel-Goldmedaille seit 1995 zu vermeiden. Die Damen um Rekord-Weltmeisterin Marit Björgen eroberten hingegen am Donnerstag in der 4x5-km-Staffel auch im fünften Bewerb in Lahti den Sieg. Schlussläuferin Björgen holte den 17. WM-Titel ihrer Karriere.

Die zweifache Weltmeisterin Maiken Caspersen Falla führte die Favoritinnen schon im ersten Abschnitt an die Spitze. Weltcup-Spitzenreiterin Heidi Weng und Astrid Uhrenholdt Jacobsen sorgten in der Folge dafür, dass Björgen zwei Tage vor dem 30-km-Rennen ihr Potenzial gar nicht völlig ausschöpfen musste.

Mit 56 Sekunden Vorsprung gestartet, fixierte die 36-Jährige den souveränen Erfolg der Titelverteidigerinnen, die ohne die gesperrte Therese Johaug angetreten waren. Stina Nilsson sicherte Schweden im Zielsprint Silber (+1:01,6) vor der Finnin Krista Pärmäkoski (1:02,1). (APA, 2.3.2017)