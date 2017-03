15-Millionen-Euro-Gage für Wagner? Chinas Dämme brechen

Stürmer lehnte Riesenangebot von Tianjin Quanjian ab: "Das hat mich schon ein paar Tage beschäftigt"

Der chinesische Fußball-Erstligist Tianjin Quanjian wollte nicht nur Torjäger Anthony Modeste (28) vom deutschen Bundesligisten 1. FC Köln für 50 Millionen Euro verpflichten, sondern war auch an Angreifer Sandro Wagner vom Kölner Rivalen 1899 Hoffenheim dran. Das bestätigte der 29-Jährige.

"Bei so einem Angebot muss man sich natürlich Gedanken machen. Das hat mich schon ein paar Tage beschäftigt. Da bin ich ehrlich. Da geht es um sehr, sehr viel Geld", sagte Wagner der Fußball Bild: "Aber alles in allem bin ich hier in der Liga noch nicht fertig."

Angeblich haben die Chinesen den Kraichgauern eine Ablösesumme in Höhe von 25 Millionen Euro geboten. Wagner sollte fünfzehn Millionen Euro im Jahr kassieren. Die TSG lehnte das Angebot ab. (sid, red, 2.3.2017)