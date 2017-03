Vorwürfe gegen Ministerin Hammerschmid wegen Förderungen

Interne Revision kritisiert Subventionen an Pleite-Firmen in Hammerschmieds Zeit als AWS-Prokuristin

Bildungsministerin Sonja Hammerschmied (SPÖ) kommt durch Förderzusagen in ihrer früheren Tätigkeit als Abteilungsleiterin der staatlichen Förderbank AWS in Bedrängnis. Sie hatte Subventionen an Firmen gewährt, die später Konkurs gegangen sind. In einem Fall soll es auch ein Naheverhältnis einer Mitarbeiterin zur geförderten Gesellschaft gegeben haben.

Die Vorwürfe, die schon in vager Form seit Wochen kursieren, werden nun in einem internen Revisionsbericht der AWS erhärtet, berichtet die Kronenzeitung, die bei der Geschichte mit der Investigativ- Plattform "Fass ohne Boden" kooperiert. Vor 14 Tagen hatte die AWS auf entsprechende Berichte noch gemeint, die Kontrolleinrichtung habe nichts gefunden. Das liest sich jetzt anders: Es beginnt in einem Förderfall schon damit, dass einen Projektbetreuer, der sich gegen eine Darlehensvergabe entschieden habe, abgezogen worden sei.

"Nicht nachvollziehbar"

Die Finanzierung des Unternehmens – es ging um eine dritte Tranche – hätte "nicht mehr zur Auszahlung kommen dürfen", heißt es im Bericht. Grund waren Kostenerhöhungen von 7,5 auf zehn Mio. Euro und Zeitverzögerungen bei nicht näher genannten Aktivitäten. "Die Ausfinanzierung des Projektes bis zum Break Even Point (Gewinnschwelle, Anm.) ist nicht nachvollziehbar", meinen die Kontrolleure weiter.

Weiterer Vorwurf: Ein bei der AWS involvierte Mitarbeiterin Hammerschmids soll eine indirekte Verbindung zu dem brisanten Förderfall haben. Ihr Ehemann war als Führungskraft in der Gruppe des subventionierten Unternehmens tätig. Insgesamt soll das Pharmaunternehmen 10,5 Mio. Euro an Steuergeld erhalten haben. Unmittelbar nach der Förderung meldete der Betrieb Pleite an. Ebenfalls fragwürdig: Mehrere Fälle gelangten schon zur Untersuchung, als Hammerschmid noch Prokuristin in der AWS war. Im damaligen Tätigkeitsbericht heißt es, die heutige Ministerin habe die Herausgabe der Akten von sechs von zwölf angefragten Projekten verweigert.

Hammerschmid kontert, im Bericht der internen Revision fehle ihre Stellungnahme. Ein Naheverhältnis einer Mitarbeiterin zur geförderten Firma sei "absolut falsch". Zu den Pleiten meint die Ministerin, dass nur 24 Prozent in Insolvenz gegangen seien. "Das war eine gute Quote."

Der Bericht der Revision wurde an die Korruptionsstaatsanwaltschaft übermittelt. (red, 2.3.2017)