Eurofighter: Darabos nennt Lopatka "Darth Vader"

Früherer Verteidigungsminister: Ausstieg aus Eurofighter-Vertrag auch nach Vergleich möglich

Wien – Die Eurofighter erhitzen weiter die Gemüter in der Koalition: Der frühere Verteidigungsminister Norbert Darabos (SPÖ) wehrte sich am Donnerstag einmal mehr gegen Kritik. Ein Ausstieg aus dem Vertrag bei Korruption sei auch nach seinem Vergleich 2007 möglich, sagte Darabos. ÖVP-Klubobmann Reinhold Lopatka bezeichnete er als "Mephisto der österreichischen Innenpolitik" und "Darth Vader".

Da die ÖVP vor allem Aufklärungsbedarf beim 2007 von Darabos abgeschlossenen Vergleich mit dem Hersteller sieht, sprachen führende Vertreter wie Lopatka in den vergangenen Tagen im Zusammenhang mit dem bevorstehenden U-Ausschuss von einem "Darabos-Ausschuss". Er sei "etwas überrascht", dass der von ihm verhandelte Vergleich, mit dem die Stückzahl von 18 auf 15 reduziert wurde, im Mittelpunkt des U-Ausschusses stehen solle, entgegnete der jetzige burgenländische Landesrat im Ö1-"Mittagsjournal".

"Die dunkle Seite der Macht"

Die Eurofighter seien immerhin unter ÖVP-Kanzler Wolfgang Schüssel angeschafft worden, und auch Lopatka habe damals schon eine führende Rolle in der ÖVP gespielt. "Ich würde ihn als Mephisto der österreichischen Innenpolitik bezeichnen. Oder, wenn man es moderner sagt: Darth Vader von 'Star Wars', die dunkle Seite der Macht", fand Darabos wenig freundliche Worte über Lopatka. Er sei schon "etwas entrüstet".

Einer Untersuchung des Vergleichs sehe er gelassen entgegen. "Ich hab das Beste herausgeholt", so Darabos. "Ich habe 370 Millionen Euro für die Republik eingespart." Ob er die Vertragsänderung heute noch einmal so abschließen würde, "das kann ich jetzt nicht sagen". Ein renommierter Gutachter habe damals herausgefunden, dass eine Vertragsauflösung nicht zielführend wäre – "wir stehen dazu". Jetzt habe die Taskforce offensichtlich herausgefunden, dass es neue Fakten gebe.

Darabos: U-Ausschuss nicht abgedreht

Vorwürfe auch aus der Opposition, er habe mit dem Vergleich das jederzeitige Rücktrittsrecht vom Vertrag einfach aufgegeben, wies Darabos zurück: Wenn es Korruption gegeben habe, wie es nun möglicherweise die Task Force herausgefunden habe, "dann ist natürlich ein Ausstieg nach wie vor möglich".

Die Kritiker berufen sich auf die Passage in der Vergleichspunktation, dass "ein weitergehender Rücktritt" der Republik "einvernehmlich ausgeschlossen" werde – bezogen auf Punkt 18.2. im ursprünglichen Vertrag, wonach das Verteidigungsministerium "vom Vertrag jederzeit zur Gänze oder teilweise durch schriftliche Mitteilung zurücktreten" könne.

Dem Vernehmen nach wurde damit aber lediglich auf einen Vertragsausstieg ohne Nennung von Gründen verzichtet, die Verhaltensregeln im Eurofighter-Vertrag, die einen Ausstieg im Fall von Bestechung ermöglichen, sind aber weiterhin gültig. Denn im nach wie vor geltenden Punkt 18.1 ist laut APA-Informationen ein begründeter Vertragsausstieg geregelt – als Ausstiegsgründe sind etwa eine Pleite des Lieferanten, Preisabsprachen oder eine dem Vertrag nicht entsprechende Lieferung angeführt. Darin wird auch auf den Anhang A/8 verwiesen, das sind jene Verhaltensregeln ("Code of Business Conduct"), die eine Vertragskündigung inklusive Schadensersatz im Fall von Bestechung im Zuge der Anschaffung ermöglichen.

In diesem Code of Business Conduct verpflichtet sich die Bieterseite, "es zu unterlassen, natürlichen oder juristischen Personen, die mittelbar oder unmittelbar an der Auftragsvergabe mitwirken oder auf die Auftragsvergabe Einfluss nehmen können (...) Vorteile (...) anzubieten oder zu gewähren oder darauf hinzuwirken, dass Dritte solchen Personen einen derartigen Vorteil anbieten oder gewähren".

Von Darabos ebenfalls zurückgewiesen wurde der Vorwurf, er habe 2007 den damaligen U-Ausschuss mit dem Vergleich abdrehen lassen: "Es wird davon ausgegangen, dass der EF-Untersuchungsausschuss seine Arbeit Ende Juni 2007 beendet. Die Wirksamkeit dieser Vereinbarungen ist davon unabhängig" – diese Passage sei auf Wunsch von Eurofighter hineingeschrieben worden, erklärte Darabos. Ums Abdrehen sei es aber nicht gegangen. "Das hat ja mit dem nichts zu tun." (APA, 2.3.2017)