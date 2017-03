U-Boote, Astronomie und Trump: Das Posting-Quiz

Erraten und vervollständigen Sie die Postings unter den Texten der Wissenschaftsredaktion

Ein humorvoller Austausch zu den chemischen Elementen gefällig? Oder doch lieber Assoziationen zu Scrat aus "Ice Age", fachmännische Diskussionen über das Leben in U-Booten im Vergleich zu anderen Transportmitteln oder mögliche Ideen für wissenschaftliche Weiterbildungen? Das und vieles mehr können Sie täglich in den Foren unter den Artikeln im Wissenschaftsressort lesen.

Das Posting-Quiz geht nun bereits in die fünfte Runde: Hier sind Ihre Expertise und Wissen rund um die erschienenen Texte in der Wissenschaft und die dazugehörigen Postings gefragt. Manche Postings wurden an einigen Stellen gefärbt und warten auf eine Vervollständigung von Ihrer Seite, andere Postings sind vollständig abgebildet und müssen den entsprechenden Artikeln zugeordnet werden.

Viel Spaß bei diesem Community-Quiz! Persönliche Erfolgserlebnisse, quizbezogene Anekdoten oder auch Sinnkrisen können Sie gerne – wie immer – im Forum posten! (sni, 11.3.2017)