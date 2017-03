Umsiedelung statt Abschuss für Fischotter gefordert

Das Naturhistorische Museum bezieht Stellung und weist darauf hin, dass die Tiere streng geschützt sind

Wien – Die Wogen rund um den Fischotter gehen weiter hoch. In Niederösterreich sollen 40 Individuen getötet werden. Als Grund wird vor allem der Rückgang der Fischbestände genannt. Derzeit wird der Bestand in dem Bundesland auf 600 bis 800 Tiere geschätzt. Am Donnerstag meldete sich auch das Naturhistorische Museum Wien (NMW) zu Wort und schloss sich der Petition gegen den Abschuss an.

Generaldirektor Christian Köberl betonte, dass Fischotter ein wichtiger Teil naturnaher Fließgewässer sind und in ganz Europa gemäß der EU-Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie größtmöglichen Schutz genießen. Der WWF forderte am Donnerstag, dass die zunächst in Lebendfallen gefangenen Otter nicht geschossen, sondern umgesiedelt werden. "Ein Abschlussplan, der auf keiner wissenschaftlichen Basis beruht, ist für uns ein fauler Kompromiss", so Christian Pichler vom WWF. Die Anzahl der Otter, die bejagt werden dürfen, sei für ihn daher "aus der Luft gegriffen".

Solange der Abschussbescheid noch nicht vorliege, sollte man nochmals alle Möglichkeiten prüfen, fordert Pichler. Die Tierschutzorganisation forderte erneut Untersuchungen für die Gründe, warum der Fischbestand abnimmt.

Tag des Artenschutzes am Freitag

Der Wiener Tierschutzverein (WTV) wies darauf hin, dass diese Entscheidung besonders mit Blick auf den Tag des Artenschutzes am dritten März ärgerlich ist. Er markiert das Datum der Unterzeichnung des Washingtoner Artenschutzabkommens 1973. Damit soll der Schutz von bedrohten, wildlebenden Tierarten und Pflanzen gesichert werden.

Es sei "jedenfalls kein Tag zum Feiern, nimmt es doch gerade Österreich mit dem Schutz bedrohter Arten und anderer Wildtiere nicht so genau", heißt es von Seiten des WTV. "Wieder einmal werden hier die Interessen von einigen wenigen über den Tierschutz gestellt und das ohne Rücksicht auf Verluste", sagte WTV-Präsidentin Madeleine Petrovic.

Die EU-Mitgliedsstaaten müssen alle sechs Jahre gemäß der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie einen Bericht über den Erhaltungszustand sämtlicher Lebensräume und Tierarten an die EU-Kommission erstatten. Nur 19 Prozent der Arten in Österreich befinden sich in einem "günstigen Erhaltungszustand".

Heimische Fische aussetzen

Der WWF weist darauf hin, dass sich zum Beispiel die Fischfauna an der Schwarza in Niederösterreich trotz der Anwesenheit des Fischotters und sogar des Kormorans gut entwickelt hat. Grundlegend sei, wie in einem Artikel des Tiroler Fischereiverbandes ausgeführt werde, dass das Aussetzung von Fischen naturverträglich ist.

In einem Pilotprojekt wurden der sogenannte "Besatz" mit Regenbogenforellen und das Einbringen fangfähiger Bachforellen verboten und stattdessen ausschließlich Bachforelleneier eingebracht. Die Ergebnisse bewerten die Fischer positiv: Es gebe wieder viele Forellen in allen Größen. Auch an den Bächen im Mühl- und Waldviertel, an denen ebenfalls eine fortschrittliche Bewirtschaftungsstrategie verfolgt wird, sind Fischbestände in Anwesenheit des Otters recht stabil. (july, 2.3.2017)