Mindestens sechs Monate Pause für Anna Veith

Nach erfolgreicher Knie-OP: "Ich habe bereits alles erreicht und kann mich darauf konzentrieren, wieder fit zu werden"

Innsbruck – Die Knieoperation von Anna Veith in der Privatklinik Hochrum ist am Dienstag nach Plan verlaufen. Laut dem Arzt Christian Hoser wird die Salzburgerin mindestens sechs Monate Skipause einlegen müssen, die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Februar 2018 in Südkorea sollte sich aber ausgehen.

Veith selbst will sich kein Zeitlimit setzen. "Das habe ich aus den vorherigen Verletzungen gelernt. Ich habe bereits alles erreicht und kann mich darauf konzentrieren, wieder fit zu werden. Der Wille ist da, sonst müsste ich das nicht machen", sagte die 27-Jährige am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in Hochrum. Sie durfte noch am selben Tag die Klinik verlassen.

Veith wurde wegen einer chronischen Entzündung der Patellasehne im linken Knie operiert. Dabei wurde entzündetes Gewebe weggeschnitten. (APA, 2.3.2017)