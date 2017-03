Obduktion bestätigte Erstickungstod

Graz – Jener Grazer Häftling in der Justizanstalt Karlau, der am vergangenen Wochenende tot in seiner Zelle gefunden worden war, ist erstickt. Das ergab die Obduktion. Außerdem wurden keine Hinweise auf Fremdverschulden festgestellt, hieß es am Donnerstag seitens der Polizei. Der Insasse dürfte durch einen Unfall bei einer autoerotischen Praktik ums Leben gekommen sein. (APA, 2.3.2017)