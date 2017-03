106. Frauentag von Oberhausers Tod überschattet

Open House im Ministerium mit Gedenkminute für verstorbene Frauenministerin

Wien – Am 8. März wird der 106. Frauentag begangen, der diesmal auch unter dem Eindruck von Ministerin Sabine Oberhausers (SPÖ) Tod steht. Schon im Vorfeld finden einige Veranstaltungen von Parteien und Organisationen statt. Die SPÖ-Frauen verschieben allerdings alle ihre Aktionen.

Gedenken an Sabine Oberhauser

Das Frauenministerium lädt am 8. März zu einem Open House, das von Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ) eröffnet und in Gedenken an Oberhauser stattfinden wird. Erwartet wird dazu auch Parteichef und Kanzler Christian Kern. Inhaltlich steht das Volksbegehren für die Gleichstellung von Mann und Frau aus dem Jahr 1997 im Zentrum. Aktivistinnen und Expertinnen aus zwei Generationen werden sich bei einem Talk über ihre Visionen für die Gleichstellungspolitik austauschen, hieß es.

Die Veranstaltungen der Parteien und Organisationen