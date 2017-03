Großbrand in Favela in São Paulo

Mindestens 50 Häuser im Armenviertel Paraisopolis zerstört

São Paulo – Bei einem Großbrand in einer Favela in São Paulo sind mindestens 50 Häuser zerstört worden. Das Feuer war am Mittwoch im Armenviertel Paraisopolis, im Süden der brasilianischen Metropole, ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte den Brand nach mehreren Stunden löschen, wie das Nachrichtenportal G1 berichtete.

Zwei Menschen erlitten leichte Rauchvergiftungen. In der Zwölf-Millionen-Einwohner-Stadt wurden nach Angaben der Feuerwehr seit Jahresanfang 43 Brände in Favelas gemeldet. (APA, 2.3.2017)