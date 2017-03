Gewinneinbruch bei Schweizer Tamedia-Gruppe

Hoher Gewinn im Vorjahr durch Zusammenschluss von search.ch und local.ch. Tamedia hält Anteile an "Heute" und "heute.at"

Zürich – Der Gewinn des Schweizer Medienkonzerns Tamedia ist im vergangenen Jahr um 63,4 Prozent auf 122,3 Millionen Franken (rund 115 Millionen Euro) eingebrochen. Im Jahr davor hatte der Zusammenschluss von search.ch und local.ch zu einem hohen Reingewinn von 334 Millionen Franken geführt. Tamedia hält in Österreich seit 2016 ein Viertel an der Tageszeitung "Heute" und die Mehrheit an deren Onlineauftritt.

Der Umsatz von Tamedia sank um 5,5 Prozent auf etwas mehr als eine Milliarde Franken, teilte die Zürcher Mediengruppe am Donnerstag mit. Der Rückgang sei auf den strukturellen Wandel des Print-Werbemarktes, die Einstellung der Druckerei Ziegler Druck Ende 2015 sowie den Verkauf der Swiss Online Shopping AG (FashionFriends) zurückzuführen.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sank aufgrund des rückläufigen Marktumfelds um 17,5 Prozent auf 201 Millionen Franken. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) nahm um 13,1 Prozent auf 113,5 Millionen Franken ab.

Weiter beschleunigt hat sich die Transformation von Tamedia hin zu einer digitalen Mediengruppe, wie es weiter heißt. Erstmals trugen die publizistischen und kommerziellen digitalen Angebote über die Hälfte des operativen Ergebnisses von Tamedia bei. (APA, sda, 2.3.2017)