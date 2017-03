Thomas Anders würde "Trump beide Hände eingipsen"

Musiker fürchtet sich vor Twitter-Kapazität des US-Präsidenten – Dessen Politik sei gefährlich unüberlegt

Berlin/Washington – Der deutsche Sänger Thomas Anders würde es gut finden, wenn dem US-Präsidenten Donald Trump für die nächsten vier Jahre beide Hände eingegipst werden. "Damit er nicht mehr twittern kann", sagte Anders (54) der Deutschen Presse-Agentur. "Es schockiert mich, dass das Ansehen eines amerikanischen Präsidenten in so einem Rekordtempo nach unten gerutscht ist", so der Ex-Modern-Talking-Sänger.

Trumps Politik sei mit der heißen Nadel gestrickt und unüberlegt. "Und wenn ich eines nicht möchte, dann möchte ich keinen unüberlegten amerikanischen Präsidenten haben." Weltpolitik sei kein Wirtschaftsunternehmen. Das könne man nicht wie eine Company führen. "Wenn er so seine Firmen geführt hat, wie er jetzt Weltpolitik macht, wollte ich nicht sein Angestellter gewesen sein", sagte Anders. (APA, 2.3.2017)