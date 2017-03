Dow Jones knackt erstmals 21.000-Punkte-Marke

Donald Trumps wolkige, aber wirtschaftsfreundliche Haltung und neue Zinssignale treiben die Wall Street von Rekord zu Rekord

New York – Neue Zinssignale der US-Notenbank (Fed) und ein versöhnlicher Kongress-Auftritt von Präsident Donald Trump haben die Wall Street auf neue Rekordstände getrieben. Das Börsenbarometer Dow Jones sprang am Mittwoch erstmals über die Marke von 21.000 Punkten. Zu den Gewinnern zählten insbesondere die Aktien von Banken und Industrieunternehmen.

Zu Börsenschluss stieg der Dow-Jones-Index der Standardwerte um 1,5 Prozent auf 21.115 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 rückte um 1,4 Prozent auf 2395 Zähler vor. Der Index der Technologiebörse Nasdaq erhöhte sich um 1,4 Prozent auf 5904 Punkte.

Trump lieferte in seiner Rede vor beiden Parlamentskammern zwar keine Details zu seinen Steuer- und Konjunkturplänen, bekräftigte aber seine wirtschaftsfreundliche Haltung und schlug gemäßigte Töne an. "Trump gab sich sehr präsidial", sagte der Geschäftsführer des Finanzhauses Janly Capital, Andre Bakhos. "Die Art, wie er die Botschaft seiner Rede herüberbrachte, stimmt die Anleger optimistisch." Außerdem deute die Aussicht auf höhere Zinsen auf einen konjunkturellen Aufschwung hin. Hinzu kam eine Firmenumfrage des Institute for Supply Management (ISM), die ein überraschend starkes Wachstum der Industrie zeigt.

An den Finanzmärkten wird die Wahrscheinlichkeit einer Zinsanhebung der Fed bereits im März mittlerweile auf fast 70 Prozent taxiert, nach zuletzt lediglich 30 Prozent, wie Daten von Thomson Reuters ergaben. Auslöser waren Äußerungen von führenden Fed-Vertretern. So sagte Notenbank-Mitglied William Dudley am Dienstag, die Argumente für steigende Zinsen seien nach der Präsidentenwahl im November viel überzeugender geworden.

An der Wall Street kauften Anleger insbesondere Finanztitel. Sie spekulieren darauf, dass höhere Zinsen die Gewinnaussichten der Banken verbessern. Bank of America kletterten um 3,6 Prozent, Goldman Sachs um 1,7 Prozent und Citigroup um 3,3 Prozent. Industriewerte stiegen im Schnitt um 1,8 Prozent.



Unter Druck standen hingegen Palo Alto, die 22,3 Prozent abrutschten. Die Gewinn- und Umsatzziele des Cybersicherheits-Spezialisten lagen unter den Markterwartungen. (Reuters, 2.3.2017)