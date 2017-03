Bayern lassen auch Schalke keine Chance

Titelverteidiger zieht mit 3:0-Sieg ins Pokal-Halbfinale ein und entscheidet Partie bereits in erster halben Stunde – HSV scheidet gegen Gladbach aus

DFB-Pokal: Bayern marschiert ins Halbfinale, Gladbach wirft HSV raus

München/Hamburg – Titelverteidiger Bayern München ist dank seines Toptorjägers Robert Lewandowski am Mittwochabend ins Halbfinale des DFB-Pokals gestürmt. Der Rekordsieger zeigte in der Runde der letzten Acht gegen Schalke 04 die nächste Gala und gewann souverän und in der Höhe verdient mit 3:0 (3:0). Ins Halbfinale zog am Mittwochabend auch Borussia Mönchengladbach durch ein 2:1 (0:0) beim Hamburger SV ein.

Lewandowski mit seinen Pflichtspieltreffern Nummer 29 und 30 in dieser Saison (3., 29.) und Thiago (16.) per Kopf auf Vorarbeit des Polen sorgten gegen überforderte Schalker für klare Verhältnisse und bescherten dem FCB den achten Halbfinaleinzug nacheinander.

In 34 Pflichtspielen kommt der 28-jährige Lewandowski nun auf stattliche 36 Scorerpunkte und ist mehr denn je die Münchner "Lebensversicherung" für die entscheidenden Wochen. Der Bundesliga-Zwölfte Schalke mit der Münchner Leihgabe Holger Badstuber, der mit Gelb-Rot vom Platz flog (77., wiederholtes Foulspiel), droht dagegen seine Saisonziele aus den Augen zu verlieren.

Die Bayern kommen unter Trainer Carlo Ancelotti auf der Saison-Zielgeraden immer mehr ins Rollen und konnten sich nach 30 starken Minuten sogar für die kommenden Aufgaben in weiter drei Wettbewerben schonen. David Alaba spielte bei den Siegern durch, genauso wie Alessandro Schöpf bei den Verlierern. Der in der Spitze völlig isolierte Guido Burgstaller wurde in der 79. Minute ausgewechselt.

Zwei Elfer in Hamburg

22 Jahre nach dem letzten Pokal-Triumph darf Mönchengladbach wieder auf den Einzug ins Finale hoffen. Nach einem völlig überflüssigen Foul von HSV-Verteidiger Mergim Mavraj an Patrick Herrmann verwandelte erst Kapitän Lars Stindl den fälligen Foulelfmeter und brachte die Gäste mit seinem vierten Tor in einer Woche auf die Siegerstraße (53.).

Sechs Tage nach dem spektakulären Weiterkommen in der Europa League beim AC Florenz machte Raffael mit einem zweiten Penalty dann alles klar (61.). Matthias Ostrzolek hatte Jonas Hofmann von den Beinen geholt. Der HSV-Anschlusstreffer durch Bobby Wood (90.+2) kam zu spät. Michael Gregoritsch kam nicht zum Zug, saß bei den Verlierern nur auf der Bank.

Die Hamburger hatten nach einer druckvollen ersten Hälfte seine Linie verloren und erholte sich von den beiden Gegentreffern nicht mehr – am Ende war den Hanseaten die Verunsicherung nach dem 0:8-Debakel beim FC Bayern in der Liga noch deutlich anzumerken. Die effizienten Gladbacher stehen somit zum ersten Mal seit fünf Jahren im Halbfinale.

Die Vorschlussrunde findet am 25. und 26. April statt. Das Finale wird am 27. Mai im Berliner Olympiastadion ausgetragen. (sid, red, 1.3. 2017)