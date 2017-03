Aschermittwoch: Blauer Watschen-Tanz mit Heringsgeschmack

Deftiges beim Politischen Aschermittwoch der Freiheitlichen Partei in Ried

Mit dem Faschingsende beginnt eigentlich die Zeit der Mäßigung und der Zurückhaltung. In den Reihen der FPÖ ist der Aschermittwoch aber traditionell der Tag, an dem man zumindest verbal in die Vollen greift. Am Mittwochabend ging in der Jahnturnhalle im oberösterreichischen Ried im Innkreis zum 26. Mal einer der Fixpunkte im blauen Jahreskreis über die Bühne: der politische Aschermittwoch. Hering, Bier, Blasmusik und deftiges aus der FPÖ-Redenschmiede waren auch heuer wieder die Zutaten für einen, aus Sicht der 2000 Getreuen, gelungenen Abend.

Den Reigen der launigen Reden eröffnete Oberösterreichs Landesparteiobmann Manfred Haimbuchner. "Rot und schwarz haben ein klares Ablaufdatum, sie sind keine Alternative zu unserer Politik – und vor allem keine Therapie, kein Medikament für das Land." Und: "Wer in Österreich Politik für die Menschen macht, muss gegen den Strom schwimmen- nur der Abfall schwimmt mit dem Strom."

Abrechnung

FPÖ-Parteiobmann Heinz Christian Strache, an diesem Aschermittwoch mit Auftritten bei der AfD in Bayern und am Abend in Ried gut gebucht, setzte in seiner Rede auf das blaue Erfolgsrezept: Abrechnung mit dem politischen Mitbewerber, gewürzt mit Zuwanderungs-Kritik und dazu noch eine kräftige Brise "System-Medien"-Schelte. "Kern und Kurz wären guten Chinesen. Die bauen und machen auch alles nach, was sie anderswo in der Welt sehen. Die ganze Regierungspolitik ist eine Produktpiraterie gegen die FPÖ. 95 Prozent kopieren und fünf Prozent Maßnahmen, die die FPÖ direkt verhindern sollen", polterte etwa der FPÖ-Chef.



Und für Bundeskanzler Christian Kern gab es eine ganz spezielle Botschaft: "Das einzige, was noch dünner ist als seine Slim-Fit-Anzüge, das ist seine Politik." Rund um das Thema Eurofigther hielt sich Strache auffallend kurz: Es gebe in der Strafanzeige neue Hinweise und deswegen sei man auch mit den Grünen in Verhandlungen getreten. Man würde sich auch einem Untersuchungsausschuss "nicht verschließen", dieser dürfe aber nicht zur "grünen Politshow" verkommen.

Trump-Mauer

Zuletzt durfte auch US-Präsident Donald Trump zumindest indirekt in Ried nicht fehlen. Strache: "Ich finde es köstlich, wie sich die Linken über die Trump-Mauer zu Mexiko aufregen. Das sind dieselben, die die Mauer durch Berlin fast angebetet haben." (Markus Rohrhofer, 1.3.2017)