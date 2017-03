Klimts "Bauerngarten" für 56 Millionen Euro versteigert

Neuer Weltrekord für ein Landschaftsmotiv von Gustav Klimt

London – Im Zuge der von Sotheby’s veranstalteten Abendauktion der Sparte Impressionist & Modern Art wechselte Gustav Klimts "Bauerngarten" aus dem Jahr 1907 soeben für 47,97 Millionen Pfund oder umgerechnet 56,07 Millionen Euro in London den Besitzer.

Dieser Wert markiert den höchsten, je in einer Auktion für ein Landschaftsmotiv des Künstlers erzielten Kaufpreis. Auch zur Freude des Verkäufers, der das Werk 1994 bei Christie’s für "nur" 3,4 Millionen Pfund (exklusive Aufgeld) ersteigert hatte. Einem Bericht der "New York Times" zufolge soll es sich dabei um den in London angesiedelten kanadischen Sammler David Graham handeln. (Olga Kronsteiner, 1.3.2017)