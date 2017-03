Tiroler Künstlerin tot: Zigarette als Ursache für Wohnungsbrand

Ex-Frau von Felix Mitterer ist den Folgen ihrer Verletzungen erlegen. Bekannter, der Rettungsversuch unternommen hat, erlitt ebenfalls schwere Verbrennungen

Hall in Tirol – Wie am Mittwoch bekannt wurde, handelt es sich bei der Frau, die nach einem Wohnungsbrand in der Haller Altstadt starb, um die bekannte Tiroler Künstlerin Chryseldis Hofer-Mitterer. Sie dürfte mit einer brennenden Zigarette eingeschlafen sein. Die 68-Jährige ereilte damit das gleiche tragische Schicksal wie Ingeborg Bachmann, die 1973 in Rom Opfer eines selbst verursachten Brandes wurde.

Als Passanten am Montag auf den Brand aufmerksam wurden, eilte ein zufällig anwesender Bekannter von Hofer-Mitterer zur Hilfe. Er sei ohne Rücksicht auf die eigene Gesundheit in die brennende Wohnung eingedrungen, wie die Ermittler sagten. Es gelang dem Mann, die Schwerverletzte zu bergen, wobei er sich selbst schwerste Brandverletzungen zuzog. Die Künstlerin verstarb am Dienstag an den Folgen ihrer Verbrennungen, ihr Retter liegt im kritischen Zustand auf der Intensivstation der Innsbrucker Klinik.

Palfrader trauert um "wunderbar poetische Künstlerin"

Chryseldis Hofer-Mitterer war in Tirol für ihre ausdrucksstarken Bilder bekannt. Viele Jahre lang gestaltete die Exfrau von Autor Felix Mitterer die Plakate für die Volksschauspiele in Telfs. Aber auch Steindruck und die Gestaltung von Glasfenstern waren ihr vertraut.

Tirols Kulturlandesrätin Beate Palfrader (ÖVP) zeigte sich vom Ableben der Künstlerin betroffen und würdigte ihr Schaffen als "wunderbar poetisch". Mit Chryseldis Hofer-Mitterer verliere Tirol eine Künstlerin, "die wie kaum eine zweite in der Lage war, ganze Erzählungen und weite Landschaften in Bildern ästhetisch zu verdichten." (ars, 2.3.2017)