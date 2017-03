Snapchat geht an die Börse

Trotz hoher Verluste nimmt die Snapchat-Mutter beim Börsengang laut Insidern 3,4 Milliarden Dollar ein

New York / Wien – Ein Gespenst geht um. Weiß, vor zitronengelbem Hintergrund. Es will ganz groß rauskommen und schwebt daher an die Börse. Das weiße Gespenst ist das Symbol des besonders bei Teenagern und Twens als kultig geltenden Instant-Messaging-Dienstes Snapchat. Am Donnerstagnachmittag wird sich an der Traditionsbörse NYSE in New York zeigen, ob Anleger bereit sind, große Geldsummen in flüchtige Inhalte zu investieren.

Die Snapchat-Mutter Snap hatte zeichnungswilligen Investoren die Anteilsscheine zuletzt zu Kursen von 14 bis 16 Dollar angeboten. Wie die Nachrichtenagentur Reuters erfuhr, werden die Papier zu einem Preis von 17 Dollar je Papier ausgegeben – und den Börsenwert damit auf 24 Milliarden Dollar hochschrauben. Der größte Börsengang eines Internet-Unternehmens seit Alibaba (September 2014, 21,8 Milliarden Dollar) würde damit 3,4 Milliarden Dollar erlösen.

Von sich selbst überzeugt

Naturgemäß vom Börsendebüt überzeugt wie von sich selbst, ist Spiegel. Der 26-jährige Ex-Stanford-Student wehrt sich nicht, in die Nähe des gerade einmal sechs Jahre älteren Mark Zuckerberg gerückt zu werden. Als der Facebook-Chef 2013 das erst ein Jahr davor gegründete Snapchat für drei Milliarden Dollar übernehmen wollte, ließ Spiegel ihn kühl abblitzen.

Mittlerweile hat der Facebook-Konzern in seine zugekauften Dienste Whatsapp und Instagram Funktionen integriert, die vom kleinen Konkurrenten entlehnt sind. So können Instagram-Nutzer seit Ende 2016 über den Messenger-Dienst Direct auch Fotos und Videos senden, die direkt nach dem Betrachten durch den Empfänger automatisch gelöscht werden. Gerade der Umstand, dass die versendeten Nachrichten, Fotos oder Videos nach wenigen Sekunden wieder unsichtbar werden, wissen die mittlerweile 158 Millionen aktiven Snapchat-Nutzer als Gegenstück zu Facebook zu schätzen (1,7 Milliarden Nutzer). In dem Freundesnetzwerk wird das ganze Leben anschaulich dokumentiert, Inhalte können nur mühsam wieder entfernt werden.

Sehr junge Nutzer

60 Prozent der Snapchatter sind zwischen 13 und 24 Jahre alt – eine für Werbung attraktive Zielgruppe. Doch anders als Facebook, das beim Börsengang 2012 mit einer Milliarde Dollar klar profitabel war, wies Snapchat im Vorjahr bei einem Umsatz von 405 Millionen Dollar Verluste in Höhe von 514 Millionen Dollar aus. Das Unternehmen verbrennt derzeit also mehr Geld, als es umsetzt. Marktforscher eMarketer schätzt allerdings, dass die Werbeumsätze schon heuer an der Milliardengrenze kratzen könnten.

Auch wenn sich die Entwicklung zuletzt verlangsamte, haben die Nutzerzahlen noch einiges Potenzial nach oben. Wie bei anderen sozialen Netzwerken zu beobachten, folgt die ältere Generation gerne den Trends der Jüngeren – mit dem Effekt, dass sich die jungen Menschen eine neue Plattform suchen. Manche Marktbeobachter sind daher skeptisch, ob die 500 Mitarbeiter rund um Spiegel die Nutzer mit neuen Ideen anhaltend bei Laune halten können. Nicht geringer werden dürfte der Druck der Konkurrenz.

IT verursacht meiste Kosten

Mit einer smarten 129-Dollar-Sonnenbrille ("Spectacles"), in die eine Kamera eingebaut ist, versucht sich die Plattform seit kurzem testweise im Hardware-Segment. Snaps größter Kostentreiber ist die IT. Dabei baut der Konzern keine eigenen Kapazitäten auf, sondern mietet sie von Anbietern wie Google.

Investoren haben immer die Wahl. Auch darüber, dass sie wie im Vorfeld angekündigt, für ihre Anteile bei Snapchat keine Stimmrechte bekommen werden. (kat, Reuters, 2.3.2017)