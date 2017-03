Myanmar wies Kritik wegen Gewalt gegen Rohingya-Minderheit zurück

Regierung nennt UNO-Bericht über Hunderte Tote "voreingenommen"

Naypyidaw – Die Regierung in Myanmar hat die Vorwürfe der internationalen Gemeinschaft wegen der Gewalt gegen die Minderheit der Rohingya scharf zurückgewiesen. Die Kritik der Vereinten Nationen sei voreingenommen, sagte eine Beraterin von Friedensnobelpreisträgerin und Mynamars De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi.

Suu Kyis Vertraute bezog sich auf einen Bericht von Anfang Februar, in dem die UNO-Sonderberichterstatterin für Myanmar, Yanghee Lee, die Tötung Hunderter Rohingya bei einer Offensive der myanmarischen Armee anprangerte. "Was Yanghee Lee da macht, ist nicht fair. Es ist voreingenommen", so Win Htein zur Nachrichtenagentur AFP.

Am Dienstag hatte bereits Armeechef Mya Tun Oo die Vorwürfe bei einer Pressekonferenz zurückgewiesen und sie "einseitig" genannt. Nur 76 Rohingya seien ums Leben gekommen, nicht Hunderte, wie die UN angab. Die Truppen im westlichen Bundesstaat Rakhine handelten rechtmäßig, beteuerte der Armeechef.

Angriffsserie

In Rakhine war der Konflikt zwischen der muslimischen Minderheit der Rohingya und dem Militär im Oktober wieder voll entbrannt. Die Armee entsandte nach einer Angriffsserie auf Grenzposten Truppen in das Siedlungsgebiet der Rohingya in Rakhine. Seitdem sind nach Angaben der UN 73.000 Rohingya vor der Gewalt ins Nachbarland Bangladesch geflohen.

Flüchtlinge berichteten von niedergestochenen Babys, lebendig verbrannten Menschen und Massenvergewaltigungen. Es wird erwartet, dass die UN-Berichterstatterin Yanghee in der kommenden Woche eine Kommission ins Leben ruft, um den Vorwürfen nachzugehen. (APA, 1.3.2017)