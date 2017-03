Die Karotte ist der Österreicher liebstes Biogemüse

grafik: landschafftleben

Der Schladminger Verein "Land schafft Leben", der sich auf die Fahnen schreibt, die Wege der heimischen Lebensmittel zu ergründen, hat die wichtigsten Daten rund um das orange Gemüse zusammengetragen. Et voilà: Die gelbe Rübe, wie sie in Vorarlberg auch genannt wird, landet in Bioqualität häufiger im Einkaufskorb als zum Beispiel Tomaten (oder Paradeiser, wie es in Österreich amtlich heißt).