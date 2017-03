Innerhalb weniger Stunden 240 Anträge auf Förderung für Elektroauto

Im März erstmals 10.000 Elektroautos auf Österreichs Straßen – bei einem Gesamtbestand von 4,8 Millionen Autos

Wien – Seit Mittwoch gibt es eine bis zu 4.000 Euro schwere Förderung für E-Autos, und diese stößt auf großes Interesse. Bereits um 10.30 Uhr wurden 240 Anträge gestellt, davon 147 von Gemeinden und Betrieben und 93 von Privaten, sagte Umweltminister Andrä Rupprechter (ÖVP) anlässlich der Bilanz der sieben Modellregionen für Elektromobilität, die seit 2008 eingerichtet wurden.

Mit 21 Millionen Euro wurden seither rund 2.000 E-Autos, 3.000 E-Bikes und 3.000 Ladestationen gefördert. Um 500.000 Euro wurde nun ein neues Projekt zur Bewusstseinsbildung für Elektromobilität aufgelegt. Jedenfalls werden die E-Autos sichtbarer: Mit 1. April erhalten sie grüne Nummerntafeln.

Mit Abstand größter Elektroautobetreiber ist die Österreichische Post, die mehr als 1.300 E-Fahrzeuge in ihrem Fuhrpark hat. Anfang März wird es in Österreich erstmals mehr als 10.000 E-Autos geben. Den höchsten Anteil an Elektroautos am Gesamtbestand weist Vorarlberg mit 0,4 Prozent auf. Jedes fünfte Elektroauto ist in Niederösterreich angemeldet, rechnete kürzlich der VCÖ vor.

Insgesamt sind in Österreich 4,8 Millionen Autos zugelassen, womit statistisch betrachtet auf zwei Einwohner ein Auto kommt. Ein Drittel des Autobestands ist älter als zehn Jahre. (APA, 1.3.2017)