FPÖ und Grüne verhandeln am Donnerstag über U-Ausschuss

Heute technische Vorbereitungen, morgen politische Runde

Wien – In Sachen Eurofighter-Untersuchungsausschuss geht es am morgigen Donnerstag ans Eingemachte: Während am Mittwoch noch Vorbereitungen auf Ebene der Klubdirektoren liefen, steht Donnerstagvormittag eine politische Verhandlungsrunde von FPÖ und Grünen an. Das wurde der APA aus beiden Klubs bestätigt.

Seitens der Grünen werden die Abgeordneten Peter Pilz und Dieter Brosz versuchen, mit den Freiheitlichen das entsprechende Verlangen auf einen weiteren U-Ausschuss zu den Abfangjägern zustande zu bringen. Aus der blauen Fraktion verhandeln die Mandatare Herbert Kickl und Walter Rosenkranz.

Ob es schon am Donnerstag eine Einigung gibt, ist offen. Im Fall des Falles könnte das Verlangen noch am selben Tag im Nationalrat dem Geschäftsordnungsausschuss zur weiteren Behandlung zugewiesen werden. (APA, 1.3.2017)