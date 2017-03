Neuer Preis für Umweltjournalismus ausgeschrieben

Einreichfrist für Medienbeiträge zu Umwelt- und Naturschutz endet am 5. April 201

Wien – in Österreich wurde ein neuer Preis für Medienbeiträge rund um Umwelt- und Naturschutzthemen ausgeschrieben. Der mit insgesamt 10.000 Euro dotierte Preis wird in den Kategorien klassische und digitale Medien von der ORF-Initiative "Mutter Erde" in Kooperation mit Umwelt-NGOs vergeben.

Ausgezeichnet werden sollen "journalistische Beiträge, die zur Erweiterung des Wissens über Umwelt- und Naturschutzthemen bzw. zur kritischen Diskussion dieser Themen beitragen", heißt es in einer Aussendung.

Eine Jury, bestehend aus Journalisten, ermittelt je einen Siegerbeitrag in den Kategorien klassische Medien (Print-, Hörfunk, Fernsehen) und digitale Medien (online, Blogs, Youtube). Die Preisverleihung findet am 27. April 2017 statt, Beiträge können bis 5. April 2017 eingereicht werden. (red, 1.3.2017)