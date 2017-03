Deutscher Minister fordert Ende der österreichischen "Maut-Maulerei"

Deutscher Verkehrsminister kritisierte Österreich auf Aschermittwochsveranstaltung der CSU in Passau

Passau/Wien – Der deutsche Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) hat erneut die österreichische "Maut-Maulerei" kritisiert. In Österreich werde die Ansicht vertreten, wer ins Land komme, der müsse für die Nutzung der guten Straßen bezahlen, aber Österreicher in Deutschland nicht, sagte Dobrindt am Mittwoch auf der Aschermittwochsveranstaltung der CSU in Passau. "Das ist kein europäischer Gedanke", sagte Dobrindt: "Da habe ich kein Verständnis."

Dem österreichischen Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ), der wenige Kilometer entfernt von Passau in Vilshofen auf der SPD-Aschermittwochsveranstaltung auftrat, schickte Dobrindt eine Botschaft: Kern sei dieses Jahr "nicht nur umsonst, sondern auch kostenlos nach Bayern" gefahren: "Das ändert sich in Zukunft." (APA, 1.3.2017)