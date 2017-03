Krimis, Mafia und Chicas: Netflix stellt europäische Serien vor

"See What's Next" in Berlin: "Dark" mit Yannis Niewöhner, "Suburra" von Michele Placido

Berlin – Netflix erweitert seine Reichweite in Europa: Im Lauf des Jahres starte der Streamingdienst in Rumänien und Griechenland, gab Netflix-Boss Reed Hastings am Mittwoch in Berlin bekannt.

1,5 Milliarden Dollar habe das Webportal in fünf Jahren allein in europäisches Programm investiert, etwa für Serien wie "The Crown" oder "Marseille". Die französische Politserie mit Gerard Depardieu geht in eine zweite Staffel.

Weitere Europaware in naher Zukunft: "Dark" aus Deutschland mit Yannis Niewöhner ("Maximilian), "Suburra" aus Italien von Michele Placido ("Allein gegen die Mafia"), "Las Chicas del Cable" aus Spanien und "Mute" aus Großbritannien von Duncan Jones.

Trailer von "Dark"

netflix deutschland, österreich und schweiz

Neu auf dem Produktionsplan sind das Sandalendrama "Troy: Fall of a City", die Thrillerserie "Black Earth Rising" und das Spionagedrama "Spy" über den israelischen Spion Eli Cohen. (prie, 1.3.2017)