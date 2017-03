Zalando sieht anhaltenden Boom im Online-Shopping

2.000 neue Jobs geplant – 2016 stieg der Umsatz um 23 Prozent auf 3,6 Milliarden Euro

Europas größter Online-Modehändler Zalando erwartet auch heuer einen anhaltenden Shopping-Boom im Internet und will zahlreiche neue Stellen schaffen. Der Umsatz dürfte 2017 um 20 bis 25 Prozent steigen, teilte der Konzern heute, Mittwoch, in Berlin mit. Gut 2.000 zusätzliche Jobs seien geplant. Gleichzeitig soll der Anteil des Ergebnisses an den Erlösen aber bestenfalls stabil bleiben.

Zalando peilt hier 5 bis 6 Prozent an – 2016 wurden 5,9 Prozent erzielt. Dieser Ausblick enttäuschte die Anleger, die Aktie der Berliner gab vor der Börseneröffnung nach.

Investition

"Wir investieren, um schnell zu wachsen", sagte Zalando-Vorstand Rubin Ritter laut Mitteilung. Rund 200 Mio. Euro sind für 2017 eingeplant – und damit mehr als im Vorjahr. Der Konzern investiert stetig in IT und Logistik. Auch Zukäufe stehen auf der Agenda. Anfang der Woche hatte Zalando die Übernahme von Kickz – einem auf Basketball spezialisierten Einzelhändler mit Sitz in München – vereinbart. Über den Preis wurde Stillschweigen vereinbart.

Im vergangenen Jahr steigerte Zalando den Umsatz um 23 Prozent auf 3,6 Mrd. Euro. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) verdoppelte sich auf 216,3 Mio. Euro. Unter dem Strich standen 120,5 Mio. Euro – um 1 Mio. Euro weniger als im Jahr zuvor. (APA, 1.3.2017)