Der Ätna hat sich wieder einmal geregt

foto: reuters/antonio parrinello

Auch der Luftverkehr am Flughafen im nahe gelegenen Catania wurde durch den maßvollen Ascheausstoß nicht behindert. Ende Mai findet ganz in der Nähe, in Taormina, der G7-Gipfel statt. Der INGV-Sprecher betonte, falls der Ätna zu dieser Zeit Asche spucke, könnten Flugzeuge auch auf andere Flughäfen ausweichen.