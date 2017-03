Durant bei Warriors-Pleite am Knie verletzt

Team aus Oakland bangt um seinen Superstar

Die Golden State Warriors haben in der NBA am Dienstag nicht nur die Partie bei den Washington Wizards mit 108:112 verloren, sondern auch Verletzungssorgen um Superstar Kevin Durant. Der musste nach einem Zusammenprall nach 57 Spielsekunden kurz darauf aufgrund von Problemen am linken Knie das Parkett verlassen. Eine MRT-Untersuchung soll Aufschluss über die Schwere der Verletzung bringen. (APA, 1.3.2017)

NBA-Ergebnisse vom Dienstag:

Washington Wizards – Golden State Warriors 112:108

Detroit Pistons – Portland Trail Blazers 120:113 n.V.

Chicago Bulls – Denver Nuggets 107:125

Memphis Grizzlies – Phoenix Suns 130:112

Oklahoma City Thunder – Utah Jazz 109:106

Los Angeles Lakers – Charlotte Hornets 104:109