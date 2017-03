Schulz und Kern bei politischem Aschermittwoch der SPD

Rund 5.000 Besucher erwartet – SPD und SPÖ wollen "Zeichen gegen Rechtspopulismus setzen"

Vilshofen – Bier, Brezel und Blasmusik ab acht Uhr früh, das muss man aushalten, und sehr viele im bayrischen Vilshofen tun dies mit Hingabe: Im Festzelt herrscht ausgelassene Stimmung, die größte politische Aschermittwochveranstaltung, die es je gab, wie die SPD stolz bekannt gibt. 5.000 Menschen sind gekommen, mehr als die CSU an diesem Tag aufbieten kann.

Darunter sind mehrere Busladungen aus Österreich, etwa 150 Genossen reisten aus Wien, Niederösterreich, Salzburg und Oberösterreich an. Insgesamt sind 180 Journalisten akkreditiert, irgendwie herrscht hier Ausnahmezustand: Es ist Wahlkampf, das Festzelt wurde im Vorfeld um 30 Meter verlängert. "Zeit für Martin" oder auch einfach "Jetzt Schulz" ist auf Schildern zu lesen.

Zu erleben gibt es beim politischen Aschermittwoch der SPD in Bayern die rote Kanzlerhoffnung Martin Schulz, aber auch den österreichischen Bundeskanzler Christian Kern, der hier als Vorredner auftritt und das Zelt "rocken" soll, wie die SPD in froher Erwartung ankündigt.

"Deutsch-österreichisches Gipfeltreffen"

Gemeinsam wollen SPD und SPÖ am Mittwoch "ein Zeichen gegen Rechtspopulismus" setzen. Der Vorsitzende der SPD-Niederbayern, Christian Flisek, erklärte im Vorfeld, "dass der politische Aschermittwoch 2017 ein deutsch-österreichisches Gipfeltreffen sein wird". Während die CSU "wahrscheinlich bei ihrer Veranstaltung wieder in die rechtspopulistische Klamottenkiste langen wird", würden SPD und SPÖ für Zusammenhalt und Solidarität in Europa stehen.

Die Aschermittwochkundgebungen der SPD werden seit 1975 in Vilshofen veranstaltet. Seit einigen Jahren wird die Kundgebung aus Platzgründen nicht mehr im Wolferstetterkeller, sondern in einem Festzelt abgehalten. (völ, red, 1.3.2017)