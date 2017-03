Herzposting statt Hassposting: Grüne rufen zu mehr Respekt im Netz auf

Social-Media-Initiative startet am "Tag des Kompliments"

Wien – In einem Facebook-Video rufen die Grünen am "Tag des Kompliments" am 1. März zur Initiative "Herzposting statt Hassposting" auf.

"Wir wollen nicht, dass Facebook zur größten Hassplattform wird. Im Gegenteil, wir wünschen uns, dass sich Menschen weltweit vernetzen und austauschen können, ohne gemobbt zu werden", sagt die Grüne Klubobfrau und Bundessprecherin Eva Glawischnig,

Die Botschaft des Vidoes: "Behandeln wir einander doch einfach mit Respekt. Probieren Sie es einmal mit einem Herzposting, so die Botschaft. (red, 1.3.2017)