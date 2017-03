Youtube TV: Google macht Kabel-TV-Anbietern Konkurrenz

Paket zahlreicher TV-Sender um 35 US-Dollar monatlich zum streamen – Inklusive Online-DVR mit unlimitiertem Speicherplatz

Als Konkurrenz zum traditionellen Kabelfernsehen und zu Bezahlsendern bringt YouTube in den USA einen eigenen Fernsehdienst an den Start. Youtube TV richtet sich an Fernsehzuschauer, die "sehen wollen, was sie wollen, wann sie wollen, wie sie wollen – ohne Verpflichtung", sagte die Chefin des zum Google-Konzern gehörenden Videodiensts, Susan Wojcicki, am Dienstag.

Angebot

Die Nutzer können demnach Sender wie ABC, CBS, Fox und NBC via Internet auf Smartphone, Tablet und Fernseher streamen, auch Sportkanäle und andere Kabelprogramme von mehr als 40 Anbietern sind mit dabei. Zudem gibt es einen Online-Videorekorder, der unlimitierten Speicherplatz für die Aufzeichnung von Sendungen bietet.

Youtube TV soll in den nächsten Monaten starten und pro Monat 35 Dollar (33 Euro) kosten. Dafür können pro Abonnent sechs Nutzerkonten angelegt werden. Geschaut werden kann auf kleinen Smartphone-Bildschirmen wie auch auf großen Fernsehern, wenn diese über einen Chromecast-Stick oder ein anderes Google-Cast-fähiges Gerät für das Streamen verfügen.

Das Angebot ist vorerst den USA vorbehalten, wann – und ob – ähnliches auch für andere Länder geplant ist, ist derzeit noch nicht bekannt. (red, APA, 1.3.2017)