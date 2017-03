Youtube macht mit billigem TV-Package Kabelnetzen Konkurrenz

Youtube TV soll in den USA mit Kanälen wie ABC, CBS, FOX, NBC, Disney und Aufnahmefunktion starten

Mountain View – Die Google-Pattform Youtube will in den USA mit einem Billigangebot für Fernsehen mit Aufnahmefunktion Kabelnetze unterbieten, hat der Mutterkonzern Alphabet am Dienstag angekündigt. Für 35 Dollar im Monat gibt es Zugang zu rund 35 TV-Programmen, via Chromecast auch auf TV-Geräten. Auch mobile Nutzung ist möglich.

Youtube TV soll Kanäle wie ABC, CBS, FOX, NBC, ESPN, USA, FX, Disney, SyFy, National Geographic sowie Sport- und Regionalprogramme liefern. Für einen Aufpreis gibt es etwa Showtime.

Im Paket fehlen bisher Kanäle von Turner Broadcasting, etwa CNN, TBS, and TNT, ebenso von AMC Networks, Discovery Communications, Time Warner and A+E Networks. (red, 1.3.2017)