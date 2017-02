Fall Yücel: Berlin mahnt Ankara zu Respekt vor Pressefreiheit

Deutsche Politiker sind empört über die U-Haft für den "Die Welt"-Korrespondenten Deniz Yücel. Außenminister Kurz wiederum zeigt sich unbeeindruckt von neuerlichen Verbalattacken aus Ankara

Ankara/Berlin/Wien – Auf Deniz Yücel und die sich abzeichnenden neuen Spannungen zwischen Deutschland und der Türkei ging Tayyip Erdogan am Dienstag bei dem üblichen Auftritt vor Journalisten vor Beginn einer Auslandsreise gar nicht erst ein. Dafür griff der autoritär regierende türkische Staatschef in eine andere Mediensache ein.

"Ungezogen" und "gemein" nannte Erdogan einen Bericht des türkischen Massenblatts Hürriyet vom vergangenen Samstag. Darin ging es unter dem Titel "Unruhe im Generalstab" um angebliche Klagen innerhalb der Armeeführung über die Politik. Ein Zeitungschef, der eine solche Schlagzeile zulasse, sei unfähig, erklärte Erdogan. Knapp eine Stunde später wurde die Entlassung des Hürriyet-Chefredakteurs Sedat Ergin bekanntgegeben. Seinen Platz übernimmt der Kolumnist Fikra Bilet, ein Veteran des türkischen Journalismus, der große Umsicht im Umgang mit Präsident und Regierung walten lässt.

Ermittlungen gegen "Hürriyet"

Gegen Hürriyet leitete die Staatsanwaltschaft am Montag bereits Ermittlungen wegen des Artikels ein. Am selben Tag ordnete ein Richter auch die Übernahme in die Untersuchungshaft für den deutschtürkischen Journalisten Deniz Yücel an, zusammen mit acht anderen türkischen Kollegen. Yücel kam 2015 aus Berlin nach Istanbul als Korrespondent für die Tageszeitung Die Welt. Laut Protokoll der Gerichtsverhandlung, aus dem die Deutsche Presse-Agentur zitierte, wird ihm Propaganda in Artikeln für die PKK wie für die Gülen-Bewegung vorgeworfen.

In Deutschland ist die Empörung über die Entscheidung groß. Kanzlerin Angela Merkel nennt Yücels Haft "bitter und enttäuschend" und erklärt: "Diese Maßnahme ist unverhältnismäßig hart, zumal Deniz Yücel sich der türkischen Justiz freiwillig gestellt und sich für die Ermittlungen zur Verfügung gestellt hat." Richtung Ankara sagte Merkel, die Bundesregierung "erwartet, dass die türkische Justiz in ihrer Behandlung des Falles Yücel den hohen Wert der Pressefreiheit für jede demokratische Gesellschaft berücksichtigt".

Maas mahnt Einhaltung von Grundwerten ein

Der deutsche Justizminister Heiko Maas (SPD) warnte, dass "eine Annäherung an die EU immer schwieriger bis unmöglich" werde, wenn sich die Türkei nicht an die europäischen Grundwerte halte. Mit Blick auf Auftritte türkischer Politiker in Deutschland betonte er zudem: "Wer bei uns Meinungsfreiheit in Anspruch nimmt, sollte auch selbst Rechtsstaat und Pressefreiheit gewährleisten."

Am Samstag vor einer Woche war der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim in Oberhausen (Nordrhein-Westfalen). Dort warb er vor rund 10.000 Anhängern für das Verfassungsreferendum in der Türkei, mit der Präsident Erdogan ein Präsidialsystem nach seinem Geschmack einführen will.

Auch in Deutschland sind am 16. April bei der Volksabstimmung 1,4 Millionen Türken wahlberechtigt, Erdogan selbst will angeblich auch noch einmal persönlich in Deutschland werben. Dafür gibt es scharfe Kritik von Grünen-Chef Cem Özdemir: "Propaganda für einen Folter- und Unterdrückungsstaat hat in unserem Land nichts verloren." Den Grünen missfällt auch, dass Merkel vor dem Referendum noch einmal in die Türkei fahren will: "Das kann nur als Unterstützung für Erdogans Weg in die Diktatur gewertet werden."

"Höflich mitgeteilt"

Unbeeindruckt reagierte Außenminister Sebastian Kurz auf Kritik aus Ankara ("unverantwortlich", "islamophob", "rassistisch") im Zusammenhang mit möglichen Wahlkampfauftritten Erdogans im Ausland. Kurz wiederholte vor Journalisten am Dienstag seinen tags zuvor erklärten Standpunkt: Eine solche Rede hätte rein innenpolitischen Charakter. "Das ist unerwünscht, damit würde die Polarisierung in der Türkei nach außen getragen. Das würde der Integration (der Türken) in Österreich keinen guten Dienst erweisen. Ich bleibe dabei", so Kurz, der auch Integrationsminister ist. "Wir haben unsere Meinung höflich, aber auch sehr klar mitgeteilt."

In Wien und mehreren deutschen wie Schweizer Städten hatten Unterstützer Yücels für Dienstag zu Autokorsos aufgerufen. Kommentar (Markus Bernath, Birgit Baumann, Gianluca Wallisch, 28.2.2017)