Schutz für Schützer: Heilige im Stephansdom in Rettungsfolie gehüllt

foto: apa/herbert neubauer

Viele jener Heiligen, die nun mit Rettungsdecken ausstaffiert sind, stammen laut Coeln aus Ländern des Nahen Ostens – also aus einer Region, die heute teilweise Kriegsgebiet ist. Dompfarrer Toni Faber sprach heute von einer "Hommage" an jene Hunderttausenden, die nicht das Privileg hätten, in der EU geboren zu seien, hier aber Schutz suchen würden. Die Installation trägt dem entsprechend den Titel "Herkunft".