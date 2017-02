Der Frühling beginnt am 20. März

Sommerzeit startet am 26. März

Die lichten Tage verlängern sich rasch, vom 1. mit 11h3' bis zur Tag- und Nachtgleiche, dem Frühlingsbeginn, am 20. mit 12h10'. Dann steigen sie bis 31. auf 12h48'. Die Sonne erreicht am 20. um 11h29 das Tierkreiszeichen Widder. Die Sommerzeit beginnt am 26.

Der Mond steht am 1. bei Mars, am 3. in Erdnähe im Widder und erreicht im Stier am 5. das Erste Viertel. Vollmond haben wir am 12. in der Jungfrau, am 14. steht der Mond bei Jupiter und am 18. in Erdferne im Skorpion. Am 26. steht die Altlichtsichel tief im OSO und der Neumond fällt auf den 28. Die Neulichtsichel sehen wir am 29. tief nahe W.

Merkur steht ab 17. in der Abenddämmerung, am besten um den 30. Venus bietet eine Doppelsicht, ab 21. zwischen O und ONO und bis 22. zwischen W und WNW. Mars finden wir abends vorerst hoch nahe WSW, später niedriger im W. Jupiter in der Jungfrau strahlt um 22h zuerst tief im OSO, später hoch im SO. Saturn im Schützen steht um 4h niedrig im SO und später höher zwischen SSO und S.

Sternbilderhimmel: Die Karte gilt für 1. um 21h16 und für 26. um 19h38. Sterngarten Georgenberg bei der Wotrubakirche (Wien 23): 18.3., 11h30: Zum Frühlingsanfang. Näheres: Tel. 01/889 35 41. (Hermann Mucke, 28.2.2017)