8,5 Jahre Haft für Salzburger, der Tochter sexuell missbraucht haben soll

Übergriffe laut Anklage innerhalb von zehn Jahren – Leibliche Tochter war zwischen fünf und 14 Jahre alt – Offenbar auch an unmündiger Nichte vergangen – Urteil nicht rechtskräftig – Vergewaltigungsprozess auch in Eisenstadt

Salzburg/Hallein – Ein großteils geständiger Salzburger, der seine leibliche Tochter zehn Jahre lang mehrmals in der Woche sexuell missbraucht haben soll, ist am Dienstag bei einem Prozess in Salzburg zu achteinhalb Jahren unbedingter Haft verurteilt worden. Der 44-Jährige soll sich auch an seiner Nichte vergangen haben. Die Mädchen waren zum Tatzeitraum unmündig. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Der bisher unbescholtene Angeklagte wurde wegen schweren sexuellen Missbrauchs und sexuellen Missbrauchs von Unmündigen sowie wegen Missbrauchs eines Autoritätsverhältnisses schuldig gesprochen. Die beiden mutmaßlichen Opfer haben ihren Angehörigen bei einer kontradiktorischen Vernehmung schwer belastet. Sie hatten sich am 29. Dezember 2015 an eine Polizeiinspektion im Bezirk Hallein gewandt und von sexuellen Übergriffen berichtet. Eine Vernehmung des Beschuldigten war im Februar 2016 geplant, doch er hatte sich bereits nach Spanien abgesetzt. Er postete auf Facebook, dass er sich dort ein Haus bauen wolle. Im April 2016 wurde er in Südspanien gefasst.

Störung der Sexualpräferenz



Laut Staatsanwalt Andreas Allex soll der Salzburger wiederholt dem Beischlaf gleichzusetzende Handlungen an seiner leiblichen Tochter im Zeitraum von Dezember 1999 bis Oktober 2008 im Wohnhaus der Familie vorgenommen haben. Das Kind war damals zwischen fünf und 14 Jahre alt. Weiters habe er sie auch noch im Zeitraum von 2008 bis 2009 an den Geschlechtsteilen berührt. Zudem soll er solche Handlungen im Jahr 2002 auch an der damals zwölfjährigen Cousine der Tochter durchgeführt haben. Der Mann bedauerte laut seinem Verteidiger die Tat. Ein Gutachter stellte bei dem Angeklagten eine Störung der Sexualpräferenz fest.

Nach der Urteilsverkündung durch die Vorsitzende des Schöffensenates am Landesgericht Salzburg, Richterin Anna-Sophia Geisselhofer, erbat der Angeklagte Bedenkzeit. Der Staatsanwalt gab keine Erklärung ab. Deshalb ist das Urteil nicht rechtskräftig. Der Tochter des Beschuldigten wurden 17.500 Euro an Teilschmerzensgeld zugesprochen. Laut ihrer Rechtsvertreterin liegt bei ihr ein Verdacht auf Persönlichkeitsstörung als Folge der Tat vor. Der Nichte des Angeklagten erhält dem Urteil zufolge 500 Euro an Teilschmerzensgeld.

Vergewaltigungsprozess auch in Eisenstadt

In Eisenstadt begann am Dienstag ein Prozess, bei dem ebenfalls ein Vater vor Gericht steht, weil er sich an seiner leiblichen Tochter vergangen haben soll. Der 49-jährige Südburgenländer soll im November 2014 seine damals 14-jährige Tochter vergewaltigt haben. Vor dem Geschworenensenat bekannte sich der Mann nicht schuldig und wies die Darstellung der Anklage zurück.

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm außerdem Blutschande und Missbrauch eines Autoritätsverhältnisses sowie Nötigung vor, die in Einheit mit der Vergewaltigung verwirklicht worden seien. Der 49-Jährige soll seiner Tochter gedroht haben, dass ihr "was passieren" werde, wenn sie jemandem davon erzähle.

Die Anwältin der Tochter beantragte den Zuspruch von 5.000 Euro als Schmerzensgeld und behielt sich eine Ausdehnung des Betrages vor. Das Opfer habe schwere psychische Belastungen erlitten und habe stationär behandelt werden müssen, weitere Folgekosten seien wahrscheinlich.

Der Angeklagte habe damals bereits von seiner Frau, mit der er zwei gemeinsame Töchter hat, getrennt gelebt und bekam die Möglichkeit, die Mädchen an Wochenenden zu besuchen bzw. abzuholen. "An einem dieser Wochenenden hat sich der Vorfall zugetragen", sagte Staatsanwältin Verena Strnad.

Auch der Vater mache sich große Sorgen um seine Töchter, die bereits beide stationär behandelt worden seien, stellte der Verteidiger des 49-Jährigen fest. Die jüngere Tochter habe in Vergangenheit ebenfalls behauptet, der Vater habe sie vergewaltigt. Es sei jedoch zu keiner Anklage gekommen. Sein Mandant komme sich "im konkreten Fall vor wie ein Hund, dem Hölzer geworfen werden".

Konträre Darstellungen

Der Schöffensenat unter Vorsitz von Richter Wolfgang Rauter musste sich mit völlig konträren Darstellungen befassen: Der Angeklagte beteuerte vor Gericht seine Unschuld. Ob er zu seinen Töchtern eine liebevolle Beziehung gehabt habe? "Ja, sicher", beantwortete er eine Frage es Richters. Probleme mit seiner Frau und den Kindern habe es keine gegeben. Er habe "gar nichts gemerkt", bis seine Frau, die auch eine Tochter in die Ehe mitgebracht hatte, Anfang Oktober 2014 plötzlich ausgezogen sei. Sie habe damals gesagt: "Sie braucht eine Auszeit", schilderte der Angeklagte, der auch aussagte, dass er kaum Alkohol trinke – schon wegen seines Berufes als Kraftfahrer.

Ganz anders beschrieben dies Familienangehörige: In den zwei Jahren, bevor sie ausgezogen seien, habe es ständig Streitereien mit den Kindern gegeben, berichtete die Stieftochter. Ihre Mutter habe seit zwei Jahren auf der Couch geschlafen und zum Ausdruck gebracht, "dass sie nicht mehr angegriffen werden will von ihm". Der Angeklagte habe auch Alkohol getrunken, wenn er heimgekommen sei und sei dann auch "aggressiv" gewesen.

Die Schwester des Südburgenländers hingegen hatte für die Vorwürfe der Anklage keine Erklärung: "Ich verstehe das überhaupt nicht". Sie habe ihren Bruder auch noch nie etwas trinken gesehen.

Die Wiedergabe der kontradiktorischen Befragung soll unter Ausschluss der Öffentlichkeit erfolgen, entsprach der Vorsitzende einem Antrag der Privatbeteiligtenvertreterin. Der Verteidiger behielt sich vor, ein psychiatrisches Gutachten über die Aussagefähigkeit der Tochter zu beantragen. (APA, 28.2.2017)