ARD ehrt Frank Elstner zum 75. Geburtstag

Geburtstag am 19. April – ZDF-Show am 8.

Berlin – Am 19. April feiert Showmaster Frank Elstner seinen 75. Geburtstag. Bereits am 8. April (20.15 Uhr) ehrt ihn die ARD mit der Eurovisionsshow "Top, die Wette gilt! 75 Jahre Frank Elstner", wie die Programmdirektion in München mitteilte. Die Formulierung "Top, die Wette gilt!" stammt aus Elstners ZDF-Show "Wetten, dass..?".

Der Abend soll ein Gipfeltreffen der deutschen Showstars werden, die den Grandseigneur der deutschen Showgeschichte begleitet haben, die von ihm entdeckt wurden oder große Fans sind. Moderiert wird die Show von Kai Pflaume.

Elstner, 1942 als Timm Maria Franz Elstner in Linz geboren, erfand oder präsentierte neben "Wetten, dass..?" (Er moderierte die Sendung vor Thomas Gottschalk von 1981 bis 1987) Shows wie "Die Montagsmaler", "Aber Hallo" und "Verstehen Sie Spaß?". Am 8. April will sich Elstner, der schon seit einiger Zeit kürzer tritt, endgültig von der großen Samstagabendbühne verabschieden. "Es war für mich immer eine Ehre und ein großes Vergnügen, ein Publikum zu unterhalten", zitiert die Programmdirektion den Showmaster. "'Top, die Wette gilt!' ist der Satz, der mein Leben besonders prägte und mich begleitete." (APA, 28.2.2017)