Netflix flirtet mit Mobilfunkern

Datenflut stellt Handynetzbetreiber vor Problem – Streamingservice verspricht Optimierungen

Der Video-Streaming-Service Netflix umwirbt auf der Suche nach neuen Abonnenten für Serien wie "House of Cards" oder "The Crown" die Mobilfunkanbieter. Das US-Unternehmen habe seine Filme und Serien technologisch so optimiert, dass sie nur einen Bruchteil der Netzkapazitäten der Betreiber in Beschlag nehmen, sagte Netflix-Chef Reed Hastings.

Befürchtungen

Die Telekom-Konzerne sehen den Vormarsch von Netflix bisher skeptisch, da sie eine Überlastung ihrer Handy-Netze fürchten. Laut Hastings ist es dem Unternehmen aber gelungen, selbst bei Übertragungsgeschwindigkeiten von 300 Kilobyte in der Sekunde eine hohe Bildqualität zu erreichen.

Gemischte Gefühle

Hastings hielt seine Rede auf dem Mobile World Congress in Barcelona. Er ist der erste Chef eines großen Medienunternehmens, der dazu eingeladen wurde. In der Mobilfunkbranche gibt es auch eine kleine Fraktion, die die rasche Expansion von Netflix begrüßt. Sie hoffen, dass dann ihre Kunden nicht so schnell zur Konkurrenz wechseln. "Netflix und die Telekom-Firmen sind aufeinander angewiesen, und hinter den Kulissen wird sicher viel diskutiert", sagte Telekomexperte Paolo Pescatore von der Marktforschungsfirma CCS Insight.

Netflix konzentriere sich ausschließlich auf die Produktion von Inhalten und könnte so ein attraktiver Partner für Netzbetreiber sein, die nicht selbst in dieses kostspielige Geschäft einsteigen wollten. (Reuters, 28.2.2017)