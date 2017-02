Nokia bringt Kultspiel "Snake" kostenlos zurück

Neuauflage des Highscore-Games ist im Facebook-Messenger erhältlich und auf dem neuen Nokia 3310

Nokia-Hersteller HMD hat zur kürzlich vorgestellten Neuauflage des Mobiltelefons 3310 auch den Handyspiel-Klassiker "Snake" zurückgeholt. Das Highscore-Game ist ab sofort kostenlos im Facebook-Messenger spielbar (einfach "Snake" in der Suche eingeben) und wird überdies zusammen mit allen 3310-Handys ausgeliefert.

Klassiker neu aufgelegt

"Snake" wurde Ende der 1990er-Jahre erstmals auf Nokia-Handys veröffentlicht und erschien seither auf mehr als 400 Millionen Mobiltelefonen. Wie bei der Urversion müssen Spieler der Neuauflage die Schlange über den Bildschirm bewegen und dabei Äpfel sowie Insekten vertilgen, um Punkte zu sammeln. Je mehr die Schlange frisst, umso länger wird sie, was die Steuerung zunehmend schwieriger macht.

Wettbewerb

Insgesamt können sich die Snake-Spieler auf sechs Levels austoben, jedes in einem anderen Design und mit unterschiedlicher Schlangenhaut. Drei Geschwindigkeiten stehen zur Verfügung. Umso höher die Geschwindigkeit, desto mehr Punkte werden gesammelt. Außerdem können Nutzer, ob nur zu zweit oder in größeren Gruppen, in einen Wettbewerb treten und die High-Scores auf dem Leaderboard verfolgen. (zw, 28.2.2017)