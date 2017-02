Afghanistan: Polizist erschießt elf Kollegen

Taliban bekennen sich zu sogenannter Insider-Attacke

Kabul – In der Unruheprovinz Helmand im Süden Afghanistans hat ein Polizist elf Kollegen erschossen. Wie ein Mitarbeiter der Provinzverwaltung sagte, ereignete sich der Vorfall in der Nacht auf Dienstag an einem Kontrollpunkt in der Provinzhauptstadt Lashkar Gah. Der Täter stand demnach in Kontakt mit den radikalislamischen Taliban, die die afghanischen Sicherheitskräfte bekämpfen.

Die Taliban bekannten sich zu der sogenannten Insider-Attacke. Der Täter sei mit Munition und Waffen entkommen, nach ihm werde gefahndet, sagte der Mitarbeiter der Provinzverwaltung, der nicht namentlich genannt werden wollte. Die Leichen der getöteten Polizisten lagen in der Nähe des Kontrollpunkts, sagte der Offizier Shir Mohammed, der in der Nähe im Einsatz war.

Lashkar Gah zählt zu den letzten Bereichen der Provinz Helmand, die noch von den Regierungstruppen kontrolliert werden. Tausende Afghanen haben dort wegen der anhaltenden Kämpfe Zuflucht gesucht. (APA, 28.2.2017)