Ausschüttung 112 Millionen Euro

Lenzing – Der börsennotierte Faserhersteller Lenzing will die Dividende von zwei auf drei Euro je Aktie erhöhen und zusätzlich 1,2 Euro Sonderdividende ausschütten. Das werde der Vorstand auf Basis der vorläufigen Ergebnisse für 2016 vorschlagen, teilte Lenzing am Dienstag mit. Stimmen Aufsichtsrat und Hauptversammlung zu, werden etwa 112 Mio. Euro an die Aktionäre ausgeschüttet. (APA, 28.2.2017)