Kleinflugzeug stürzte in Kalifornien in Wohnhäuser: Drei Tote

Zwei von fünf Insassen überlebten

USA/Riverside – Bei einem Absturz eines Leichtflugzeugs in einem Wohngebiet im US-Staat Kalifornien sind drei Insassen ums Leben gekommen. Zwei weibliche Passagiere überlebten das Unglück und wurden mit Verletzungen in Krankenhäuser gebracht, sagte der Chef der Rettungseinheiten, Michael Moore, am späten Montagabend (Ortszeit). Zuvor war von vier Toten berichtet worden.

Bei den Insassen handelt es sich den Angaben nach um eine Familie. Das zweimotorige Leichtflugzeug vom Typ Cessna 310 war in zwei Wohnhäuser in der Stadt Riverside gekracht, die rund 90 Kilometer südöstlich von Los Angeles liegt.

Die zwei überlebenden Frauen seien Ende 30. Eine der beiden sei bei der Kollision mit den Häusern aus der Maschine hinausgeschleudert, aber nicht schwer verletzt worden. Das Flugzeug ging nach dem Absturz in Flammen auf. Die Familie sei von einer Cheerleading-Veranstaltung im Vergnügungspark Disneyland kommend in die Stadt San José unterwegs gewesen. Die Maschine verunglückte kurz nach dem Start in Riverside.

Zum Zeitpunkt des Absturzes seien die Bewohner der betroffenen Häuser nicht daheim gewesen, sagte Moore. Sie hätten den Rettungskräften später bestätigt, dass sich keine weiteren Menschen in den Gebäuden aufhielten. Die Ursache für den Absturz war zunächst unbekannt. (APA, 28.2.2017)