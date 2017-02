Fairphone hat Updates angekündigt

Gründer kritisiert Branche

Das niederländische Sozialunternehmen Fairphone hat einige Erneuerungen für sein aktuelles Smartphone angekündigt. So soll in den kommenden Wochen ein Upgrade auf die vorletzte Android-Version "Marshmallow" auf dem Fairphone 2 erhältlich sein, hieß es am Montag auf dem Mobile World Congress in Barcelona. Zudem gebe es in den kommenden Monaten Modul-Upgrades für die Rück- und Front-Kamera.

Austauschbare Komponenten

Das niederländische Sozialunternehmen brachte mit dem Fairphone 2 ein Gerät heraus, dessen Module austauschbar sind und das im Verhältnis zu anderen Smartphones einfacher repariert und länger genutzt werden kann. "Im Kongo riskieren Menschen ihr Leben in Minen, um Mineralien zu gewinnen, damit die Nutzer immer neuere und dünnere Smartphones bekommen", sagte Bas van Abel, Gründer und Chef von Fairphone. "Wir haben uns gefragt: Wie macht man ein Smartphone, mit dem man etwas verändern kann?".

Das Unternehmen will seine Smartphones möglichst ohne Ausbeutung von Mensch und Natur produzieren und eine Bewegung für fairere Elektronik vorantreiben. Dafür wurde Fairphone bereits mit dem Umweltzeichen Blauer Engel und dem Deutschen Umweltpreis ausgezeichnet. (APA, 27.2.2017)