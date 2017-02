Haftantrag gegen Türkei-Korrespondenten der "Welt"

Ein Haftrichter entscheidet über Untersuchungshaft für Deniz Yücel

Istanbul – Deniz Yücel, Türkei-Korrespondent der deutschen Tageszeitung "Welt", wird am Dienstag in Istanbul einem Haftrichter vorgeführt. Dieser soll über die Verhängung der Untersuchungshaft über den deutsch-türkischen Journalisten entscheiden. Das berichtet die "Welt". Yücel befindet sich seit 13 Tagen in Gewahrsam der türkischen Behörden.

Dem Korrespondenten werden laut Medienberichten Datenmissbrauch, Terrorpropaganda und Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen. Ihm droht eine mehrjährige Haftstrafe. Weil in der Türkei derzeit der Ausnahmezustand gilt, kann die Polizei Terrorverdächtige bis zu zwei Wochen lang festhalten.

Der deutsche Außenminister Sigmar Gabriel hatte die lange Haft für Yücel als "weder nötig noch fair" kritisiert. (red, 27.2.2017)